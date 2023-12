Equinix Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Equinix Inc hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 5-mal die Bewertung "Gut" und 3-mal "Neutral" erhalten. Es gab keine schlechten Bewertungen, wodurch der langfristige institutionelle Rating "Gut" ist. Im letzten Monat gab es 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Empfehlungen, wodurch die Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 1,67 Prozent und ein mittleres Kursziel von 815,17 USD, wodurch die Gesamtbewertung "Neutral" ist.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Equinix Inc bei 745,96 USD liegt, was eine positive Bewertung mit sich bringt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +5,95 Prozent, was erneut ein "Gut"-Signal darstellt.

Die soziale Stimmung bezüglich Equinix Inc war größtenteils negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Auch die Handelssignale wurden als neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen wurde eine klare negative Veränderung des Stimmungsbildes rund um Equinix Inc festgestellt. Dies basiert auf einer Abnahme der Diskussionsstärke und einer Tendenz zu negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.