Equifax Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten Wochen wurde bei Equifax eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes in Richtung Negativ festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, welche die Grundlage dieser Analyse bilden. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Equifax-Aktie beträgt aktuell 10, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage gibt an, dass Equifax überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Equifax liegt derzeit bei 0,95 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,26 % für "Professionelle Dienstleistungen". Aufgrund dieser Differenz von 4,31 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Equifax-Aktie mit einem Kurs von 232,09 USD 20,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +14,61 Prozent beläuft.

Zusammenfassend erhält Equifax aufgrund des Stimmungsbildes, des RSI, der Dividendenrendite und der technischen Analyse insgesamt eine gemischte Bewertung, wobei die kurz- und langfristigen Einschätzungen aufgrund der überverkauften Situation positiv ausfallen.