Equifax Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equifax liegt bei 51, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,85 für "Professionelle Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen zu Equifax. In den letzten zwei Wochen überwiegen jedoch positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus ergibt die Analyse ein schlechtes Handelssignal, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf Equifax als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Equifax-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (43,32) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Equifax-Aktie gering ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Somit wird Equifax in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.