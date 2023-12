Equifax Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Stimmung an den Aktienmärkten kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Analysten haben die Stimmung rund um Equifax auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" geführt hat. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Equifax mit 13,62 Prozent mehr als 134 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,35 Prozent, während Equifax mit 8,26 Prozent deutlich darüber lag. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Wer aktuell in die Aktie von Equifax investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,95 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,28 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, wodurch sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der zur Einschätzung der Aktie herangezogen wird. Für die Equifax-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,12, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.