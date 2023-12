Equifax Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Equifax: Analysten geben gemischte Bewertungen ab

Das US-amerikanische Unternehmen Equifax erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", mit 7 positiven, 5 neutralen und 1 negativen Meinungen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einer kürzlichen positiven Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 226,77 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -8,4 Prozent hindeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 247,57 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment für Equifax ist überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die Meinungsmarktanalyse zeigt vermehrt positive Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Equifax in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,38 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche erzielen. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch um 133,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung bezüglich Equifax hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Equifax aufgrund der gemischten Bewertungen der Analysten, des überwiegend negativen Anleger-Sentiments und der verschlechterten Stimmung im Internet-Kommunikationsbereich insgesamt mit "Schlecht" bewertet.