Eqtec Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Eqtec":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eqtec als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eqtec-Aktie ergibt sich ein Wert von 71,43 für den RSI7 und 82,05 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt und somit zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Insgesamt wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eqtec gesprochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eqtec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,46 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 79,45 Prozent darunter liegt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,47 GBP eine Abweichung von 36,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Eqtec in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Eqtec neutral, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.