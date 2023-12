Epwin Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn von zehn Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Epwin diskutiert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,03 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Epwin-Aktie der letzten 200 Handelstage (69,89 GBP) mit dem aktuellen Kurs (79 GBP) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 69,51 GBP liegt mit einem Plus von +13,65 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche hat Epwin in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,27 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +8,17 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Epwin um 6,83 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Epwin beträgt 6,89 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit 1,64 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Epwin eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.