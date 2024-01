Epwin Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Epwin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 69,95 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 81,5 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +16,51 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 70,44 GBP, was einem Abstand von +15,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 7,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Epwin-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist und daher auch mit "Gut" bewertet wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 13,64 liegt, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Epwin. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Epwin daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.