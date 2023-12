Epwin Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Epwin wurde der 7-Tage-RSI berechnet, der momentan bei 15,38 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Epwin-Aktie überverkauft ist. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 17,24, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Aus diesem Grund erhält Epwin eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche hat Epwin in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +9,61 Prozent erzielt, was bedeutet, dass die Aktie um 9,61 Prozentpunkte höher gestiegen ist als der Branchendurchschnitt. Zudem lag die Rendite von Epwin um 8,89 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors im letzten Jahr. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass Epwin in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Gut".

Schließlich bietet die Aktie von Epwin eine Dividendenrendite von 6,89 %, was einen Mehrertrag von 2,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.