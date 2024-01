Epwin Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Derzeit wird die Aktie von Epwin an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 13,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Epwin zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da der durchschnittliche Wert in der "Bauprodukte"-Branche bei 36 liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Epwin neutral bewertet wird. Der RSI7-Wert beträgt 22,22 und der RSI25-Wert beträgt 14,29, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Epwin eine Rendite von 14,27 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch in der "Bauprodukte"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 5,43 Prozent die mittlere Rendite von 8,84 Prozent deutlich übertroffen, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 70,05 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 81,5 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +16,35 Prozent und eine gute Bewertung. Auch im Vergleich zum GD50 der vergangenen 50 Tage mit einem Stand von 71,37 GBP liegt die Aktie mit einem Abstand von +14,19 Prozent gut, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.