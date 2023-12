Epsilon Healthcare Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Der RSI der Epsilon Healthcare-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 keine Über- oder Unterkäufe, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in Bezug auf die Epsilon Healthcare-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs der Epsilon Healthcare-Aktie mit 0,027 AUD derzeit 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Distanz zum GD200, basierend auf den letzten 200 Tagen, einen Anstieg von 35 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen zeigt eine eher neutrale Bewertung, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert aufgegriffen wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Epsilon Healthcare-Aktie.