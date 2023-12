Epsilon Healthcare Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Bei Epsilon Healthcare gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Epsilon Healthcare daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Epsilon Healthcare-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,02 AUD, was 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 0,024 AUD liegt. Daher erhält Epsilon Healthcare eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,03 AUD, was 20 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Epsilon Healthcare daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt bei Epsilon Healthcare 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich hingegen auf 51,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung von "Schlecht".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung rund um Epsilon Healthcare auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Epsilon Healthcare daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.