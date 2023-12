Epsilon Healthcare Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Epsilon Healthcare-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI für die letzten 25 Handelstage (Wert: 40,91) ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Epsilon Healthcare-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Epsilon Healthcare-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +20 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch unter dem aktuellen Kurs (-20 Prozent), wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Epsilon Healthcare haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält Epsilon Healthcare für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.