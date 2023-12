Epsilon Energy Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Epsilon Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20,89 Prozent verzeichnet, was mehr als 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 19,47 Prozent aufweist, liegt Epsilon Energy mit 40,36 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Epsilon Energy in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern geführt hat. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Anzahl von Diskussionen über Epsilon Energy als gewöhnlich tragen ebenfalls zu diesem Rating bei.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden insbesondere negative Themen rund um Epsilon Energy aufgegriffen, was zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Epsilon Energy ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,12 auf, was 71 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.