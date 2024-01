Episurf Medical AB Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktie von Episurf Medical hat in den letzten Tagen eine neutrale Entwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 0,97 SEK liegt -4,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -23,62 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für diesen Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Episurf Medical, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Episurf Medical liegt bei 54,72, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 58 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Episurf Medical daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Insgesamt wird die Aktie von Episurf Medical von der Redaktion als "Neutral" bewertet.