Epiroc AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Epiroc-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -6,34 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen zu Epiroc diskutiert wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Epiroc überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt jedoch im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Epiroc-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls positiv bewertet. Zusammengefasst bekommt Epiroc für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.