Epiroc AB Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Epiroc-Aktie beträgt aktuell 31, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,61 ein "Neutral"-Rating an. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein Gesamtrating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Epiroc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 201,68 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Epiroc haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Hingegen war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Epiroc-Aktie basierend auf den technischen Indikatoren und der Stimmungslage in den sozialen Medien.