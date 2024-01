Epiroc Ab A Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Epiroc A":

Die technische Analyse der Epiroc-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Bewertungen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 201,92 SEK, was einen deutlichen Abwärtstrend von 5,78 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 190,25 SEK anzeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 193,85 SEK, was nur eine geringe Abweichung von -1,86 Prozent zum letzten Schlusskurs darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Epiroc-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt die Epiroc-Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 81 auf, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,76, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für die Epiroc-Aktie.