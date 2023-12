Epiroc Ab A Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Epiroc A":

In den letzten vier Wochen konnte bei der Aktie von Epiroc eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der anderen Seite war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Epiroc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 201,68 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (200 SEK) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Epiroc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefern ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmungslage, der technischen Entwicklung und des RSI ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Epiroc.