Epiroc Ab A Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Epiroc A":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Epiroc-Aktie wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,29 Punkten, was bedeutet, dass die Epiroc-Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der RSI25 mit einem Wert von 40,87 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Epiroc verläuft bei 201,82 SEK, und da der Aktienkurs selbst bei 202,4 SEK liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 193,99 SEK ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Epiroc wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Epiroc schwach ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Wert-Einstufung. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Epiroc in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".