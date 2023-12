Epigenomics Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Anleger-Sentiment für Epigenomics bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend neutrale Diskussionen, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonders positives oder negatives Interesse seitens der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Epigenomics liegt bei 53,52, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,16, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Bild eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Epigenomics mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,36% auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche beträgt -3%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Epigenomics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,33 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,55 EUR liegt, was einer Abweichung von -23,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,82 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-9,57 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird die Epigenomics-Aktie in der technischen Analyse somit ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.