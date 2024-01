Epigenomics Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Epigenomics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 3,24 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,89 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei -41,67 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,53 EUR, was einem Abstand von -25,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Epigenomics zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung rund um Epigenomics in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Ebenso konnte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen werden, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Epigenomics im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,66 Prozentpunkte weniger als der übliche Branchendurchschnitt von 3,66 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher auch in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.