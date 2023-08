Epidemiologe rät bei Erkältungssymptomen zu Schnelltests

BREMEN (dts Nachrichtenagentur) - Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie hat angesichts der steigenden Corona-Zahlen zur Durchführung von Selbsttests aufgerufen. "Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich jetzt wieder testen, um eine Corona-Infektion zu erkennen und möglichst niemanden anzustecken", sagte der Experte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe). "Die Tests funktionieren weiterhin zuverlässig, auch bei der neuen Variante."

Man müsse davon ausgehen, "dass sich viele Menschen gerade mit Corona infiziert haben und glauben, nur an einer Erkältung erkrankt zu sein", so der Epidemiologe. "Die Dunkelziffer ist sehr hoch, wir kennen die genaue Zahl der Fälle einfach nicht." Die Zahl der positiv gemeldeten Tests zeige nur einen Trend an und man könne die Dynamik des Infektionsgeschehens nur abschätzen. Er verwies darauf, dass die Abwassertests auf keinen Anstieg der Virenlast hindeuten. "Das zeigt, dass wir keine riesige Welle wie zu anderen Zeiten der Pandemie haben, die über Deutschland schwappt", sagte Zeeb.

Foto: über dts Nachrichtenagentur