Epic Games CEO greift Apple an: Bezeichnet DMA-Regeln als 'Böswillige Einhaltung' und kritisiert 'Unsinnige Gebühren'

Epic Games-Chef Tim Sweeney kritisiert Apples neue Gebührenordnung als 'böswillige Compliance' und 'Unsinngebühren'.

Epic Games CEO Tim Sweeney hat wenig Freude an den neuen App Store-Regeln von Apple und bezeichnet sie erneut als "böswillige Anpassung" und voller "Müllgebühren". Wie diese Woche berichtet wurde, kündigte Apple heute an, dass zusätzliche Gebühren für Apps in der EU erhoben werden, einschließlich Apps und Spiele, die außerhalb des eigenen App Stores wie von Epic geplant heruntergeladen werden.

Die neuen Regeln von Apple, die im Rahmen der Einhaltung des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union in Kraft treten, zielen auf größere Entwickler wie Epic ab, die pro Jahr über1 Million Downloads eine Gebühr von €0.50 für jede Installation für ihre Kerntechnologie zahlen müssen.

Diese Gebühr könnte Apple helfen, die Verluste auszugleichen, die durch das Nicht-Mehr-Hosten von Apps direkt im App Store entstehen, wo derzeit eine Provision von 15% bis 30%, je nach Größe und Art des Entwicklers, erhoben wird.

In der EU wird Apple seine App Store-Provisionen auf entweder 17% für digitale Güter und Dienstleistungen oder bis zu 10% für Abonnements im zweiten Jahr und für kleine Unternehmen, die qualifizieren, senken. Wenn die Apps sich entscheiden, Apples Zahlungsabwicklungstechnologie zu nutzen, wird eine zusätzliche Gebühr von 3% erhoben.

Die Entwickler können jedoch auch weiterhin die bestehenden Bedingungen von Apple nutzen - die Standardprovision von 30%, oder 15% für kleine Unternehmen und im zweiten Jahr für Abonnements, wenn sie dies möchten.

Das Unternehmen stellt ein Gebührenkalkulationstool zur Verfügung, das ihnen bei der Entscheidung helfen soll. Als Reaktion auf die neuen Regeln bezeichnet der Epic Games CEO Tim Sweeney die Bedingungen von Apple als "anti-wettbewerbsfähig".

In einem Beitrag auf X schreibt Sweeney, dass Apple "Entwickler dazu zwingt, zwischen der Exklusivität im App Store und den App-Store-Bedingungen zu wählen, was unter dem DMA illegal sein wird, oder sie müssen ein neues ebenfalls illegales wettbewerbswidriges Schema akzeptieren, das mit neuen Müllgebühren für Downloads und neuen Apple-Steuern auf Zahlungen durchsetzt wird, an denen sie nicht beteiligt sind."

Die "Müllgebühren" beziehen sich auf die neue "Kerntechnologie-Gebühr", die Apps abdeckt, die außerhalb des App Stores und außerhalb der Zahlungssysteme von Apple auf die Geräte der Nutzer heruntergeladen werden.

Es scheint, dass Apple der Ansicht ist, dass es unabhängig davon, wie Apps entdeckt und heruntergeladen werden, Anspruch auf eine Provision hat, da der App Store nicht die Plattform ist, die diese apps-großen auf apps-großen Unternehmen möglich macht - vielmehr ist das gesamte iOS-System.

Es ist unbestreitbar, dass iOS eine bedeutende Plattform für Entwickler bietet, dank der Fähigkeit von Apple, kontinuierlich neue iPhones in Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher auf den Markt zu bringen. Allerdings ist die Behauptung, dass Apple Anspruch auf alles hat, was auf seiner eigenen proprietären Hardware/Software-Kombination installiert ist, ein Verstoß gegen den Zweck der aufgestellten Regelung.

Der DMA sollte mehr Wettbewerb fördern, indem er den Griff des App Stores auf das App-Ökosystem verringert. Apple reagierte darauf, indem es seinen Griff auf die Gesamtheit des iPhones und von iOS verstärkte. Dies stellt sicherlich einen Rückschlag für Sweeneys Pläne dar, einen profitablen Spiele-Store auf dem Markt zu betreiben, da Epic Games immer noch Apple für über die ersten Millionen Seiten geöffnet werden müsste.

Mit €0,50 pro installation könnte dies für größere Apps mit Millionen von Nutzern ins Gewicht fallen. Dennoch hat Epic gesagt, dass Fortnite dieses Jahr nach Europa zurückkehren wird, nähere Informationen folgen noch.

Sweeney stürmt auch gegen die Idee, dass Apple auswählen kann, welche Stores mit seinem App Store konkurrieren dürfen, eine scheinbare Anspielung auf Apples neue "Notarisierungs"-Vorschriften, die Apple als notwendig erachtet, um seine Nutzer vor Malware und anderen Sicherheitschecks zu schützen.

Obwohl Sweeney sagt, dass Epic die Idee der Notarisierung unterstützt hat, lehnt das Unternehmen Apples Nutzung dieses Prozesses ab, um Wettbewerb zu unterwandern und weiterhin Apple-Steuern auf Transaktionen zu erheben, an denen sie nicht beteiligt sind. Die Notarisierungsanforderungen setzen Apple in die Lage, über Apps zu bestimmen, die über Drittanbieter-Märkte auf den Geräten der Nutzer landen.

Apple plant, alle für alternative Vertriebskanäle vorgesehenen iOS-Apps zu verschlüsseln und zu signieren, sodass die Nutzer darauf vertrauen können, dass sie Apps von bekannten Parteien erhalten.

Eine weitere überraschende Anforderung im Zusammenhang mit alternativen App Stores ist Apples Regel, dass die Anbieter dem Unternehmen einen Bankbrief von 1.000.000 € von einer "A-Rated"-Finanzinstitut zeigen müssen, bevor sie die Genehmigung (eine Ausnahme von ihren normalen Regeln), auf ihren Marktplatz zuzugreifen und zu öffnen.

Dies wird wahrscheinlich kein Problem für Epic darstellen, könnte jedoch verhindern, dass kleinere Entwickler in diesem Bereich Innovationen vornehmen. Sweeneys Kommentare folgen auf die Urteile zweier Klagen, in denen Epic Games sowohl Apple als auch Google wegen kartellrechtlicher Bedenken verklagt hat.

Apple hat seinen Fall gewonnen, da das Gericht erklärte, dass es kein Monopolist sei, aber sagte, dass Apple App-Entwickler dazu verpflichten müsse, Links zu ihrer eigenen Website anzubieten, wenn sie dies wünschten. Überraschenderweise hat Epic den Google-Fall gewonnen, obwohl Google bereits das Sideloading zulässt, wahrscheinlich weil letzteres eine Jury-Verhandlung war, was bedeutet, dass gewöhnliche Menschen, nicht Richter, die Entscheidungen treffen mussten.

Apple reagierte auf dieses Urteil ähnlich wie beim DMA, indem es "rechtlich" den Richtlinien entsprach, und gleichzeitig sein eigenes System von Regeln, Gebühren und Einschränkungen auferlegte, die es für notwendig hielt. Sweeney sagte, dass er gegen Apples "schlecht gemeinte" Einhaltung des Urteils des US-Bezirksgerichts vorgehen werde.

Was den DMA betrifft, so lautet die Erklärung wie folgt: Apples Plan, das neue Digital Markets Act-Gesetz Europas zu umgehen, ist ein hinterhältiges Beispiel für bösartige Einhaltung. Sie zwingen Entwickler dazu, zwischen Exklusivität im App Store und den Store-Bedingungen zu wählen, was unter dem DMA illegal sein wird, oder sie müssen ein neues wettbewerbswidriges Schema akzeptieren, das mit neuen Müllgebühren für Downloads und neuen Apple-Taxen für Zahlungen, die sie nicht abwickeln, durchsetzt ist.

Apple schlägt vor, dass es auswählen kann, welchen Stores erlaubt ist, mit seinem App Store zu konkurrieren. Sie könnten beispielsweise Epic daran hindern, den Epic Games Store zu starten und Fortnite darüber zu vertreiben, oder sie könnten Microsoft, Valve, Good Old Games oder neue Konkurrenten blockieren.

