Epam-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Epam-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 290,6 USD einen Abstand von +15,06 Prozent vom GD200 (252,56 USD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 249,92 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +16,28 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Epam-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Epam eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Epam eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Epam von der Redaktion für die Anlegerstimmung daher ein "Gut"-Rating.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Epam-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 4 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 353,5 USD festgesetzt. Dies würde der Aktie eine zukünftige Performance von 21,64 Prozent bescheren, was zu der Einstufung "Gut" führt. Insgesamt vergibt die Redaktion das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Epam wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,87 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,91 und zeigt ebenfalls eine Überverkauftheit, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Epam-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.