Epam Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienkurs überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Epam beträgt derzeit 33,51 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist Epam jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Epam in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,94 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,24 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Epam beträgt aktuell 31,95 und liegt damit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Epam in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Epam ist größtenteils positiv, wie aus Untersuchungen auf sozialen Plattformen hervorgeht. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Epam diskutiert. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt größtenteils positive Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung führt. Daher kann Epam in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft werden.