Epam Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Epam-Aktienkurses bei 252,86 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 297,34 USD, was einem Unterschied von +17,59 Prozent entspricht. Von charttechnischer Seite erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 256,72 USD wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um +15,82 Prozent darüber lag. Somit wird auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war jedoch neutral. Insgesamt erhält die Epam-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal ein "Gut"-Rating, 3 mal ein "Neutral"-Rating und 0 mal ein "Schlecht"-Rating für die Epam vergeben. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite aus positiv bewertet. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 18,89 Prozent und ein mittleres Kursziel von 353,5 USD, was ebenfalls als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Epam-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.