Epam Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Sentiment und Buzz: In der Internet-Kommunikation zeigen starke positive oder negative Ausschläge, dass unsere Analyse präzise und frühzeitig ist. Die Stimmung für Epam hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Epam eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysteneinschätzung: Die Epam-Aktie wird aktuell von Analysten mit "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Epam aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 353,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 17,97 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Epam eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Epam von 299,64 USD liegt mit +18,28 Prozent Entfernung vom GD200 (253,34 USD) im charttechnischen Bewertungsbereich und signalisiert ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 266,94 USD, was einem Abstand von +12,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Epam-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Basis herangezogen wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Epam-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (46) als auch der 25-Tage-RSI (32,57) bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem "Neutral"-Rating für Epam nach RSI-Bewertung.