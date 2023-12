Epam Aktie: So kann es gerne weitergehen!

In den letzten zwölf Monaten haben 7 Analysten ihre Bewertungen zur Epam-Aktie abgegeben. Dabei wurden 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Epam-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Epam. Die durchschnittliche Kurszielberechnung der Analysten beläuft sich auf 353,5 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 20,62 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 293,07 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Epam-Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Epam derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 2,31 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,31 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Epam wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,97 Punkten, was bedeutet, dass Epam überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Epam überverkauft ist (Wert: 19,3), weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich hat Epam in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,22 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -0,88 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,34 Prozent für Epam bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Epam 19,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Epam ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.