Eoptolink Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Eoptolink-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt aktuell um +10,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +1,62 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so weist Eoptolink derzeit eine Dividendenrendite von 0,28 Prozent auf. Dies ist leicht niedriger im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Daher erhält die Eoptolink-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentalwerte hat Eoptolink ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 61. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt das durchschnittliche KGV bei 0. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anlegerstimmung in den Social Media-Kanälen zeigt eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Eoptolink. In den letzten Tagen gab es drei positive und neun negative Tage, und an zwei Tagen konnte keine eindeutige Richtung festgestellt werden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Eoptolink daher ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.