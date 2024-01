Eoptolink Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Eoptolink hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 48,16 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 44,72 CNH, was einem Unterschied von -7,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 45,13 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -0,91 Prozent davon abweicht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Eoptolink beträgt aktuell 0,28 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Eoptolink im vergangenen Jahr eine Rendite von 198,37 Prozent erzielt, was 184,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,11 Prozent, und Eoptolink liegt aktuell 178,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Eoptolink liegt bei 64,1 und führt daher zu einer Einschätzung von "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 52,04 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.