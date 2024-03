Eon plant 42 Milliarden Euro Investitionen bis 2028

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon will in den kommenden Jahren deutlich mehr investieren als erwartet. Bis 2028 seien europaweit Investitionen in Höhe von 42 Milliarden Euro geplant, teilte der Konzern am Mittwochmorgen in Essen mit. 2024 sollen 7,2 Milliarden Euro investiert werden. Analysten hatten für beide Zeiträume weniger auf dem Zettel. Seitens des Unternehmens waren bislang 33 Milliarden Euro bis 2027 geplant. Seit einiger Zeit schreibt der Dax-Konzern bei der Vorlage der Jahreszahlen seine Investitionspläne um ein weiteres Jahr fort. Rund 60 Prozent der nun für die fünf Jahre avisierten Summe sollen in das deutsche Energienetz fließen. Die Essener hatten bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen für 2023 vorgelegt, diese wurden nun bestätigt./lew/zb