Eon erwartet deutliche Belastung im vierten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon erwartet für das vierte Quartal wegen Preissenkungen eine deutliche Belastung des Ergebnisses. Der Konzern gebe die gesunkenen Großhandelspreise an seine Kunden weiter und das wirke sich auf das Segment Kundenlösungen aus, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Das berücksichtigt das Management neben einer möglichen Verschlechterung des energiewirtschaftlichen Marktumfeldes auch in seiner Jahresprognose, die Eon bestätigt hat.

In den ersten neun Monaten konnte der Konzern sein operatives Ergebnis in beiden Segmenten - Energienetze und Kundenlösungen - weiter steigern. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 27 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss verbesserte sich um 38 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro./knd/stk