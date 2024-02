Eolus Vind AB Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten Wochen gab es bei Eolus Vind keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral geblieben ist. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt. Daher erhält Eolus Vind in Bezug auf diese Kriterien eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 79,93 SEK für die Eolus Vind-Aktie, während der letzte Schlusskurs bei 75 SEK lag. Dies bedeutet eine Abweichung von -6,17 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 86,24 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Eolus Vind daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen rund um Eolus Vind diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Eolus Vind-Aktie eine neutrale Empfehlung für den RSI7 und eine schlechte Einstufung für den RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.