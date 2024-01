Eolus Vind AB Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen gab es bei Eolus Vind keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutig positive oder negative Tendenz zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Eolus Vind liegt bei 45,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 40,08 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 79,26 SEK für die Eolus Vind-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 91,25 SEK, was einem Unterschied von +15,13 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 87,44 SEK zeigt einen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +4,36 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei an drei Tagen positivere Themen und an einem Tag negativere Themen dominierten. Insgesamt wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eolus Vind diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.