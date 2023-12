Eolus Vind AB Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Die Eolus Vind-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 78,93 SEK erreicht. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 89,95 SEK, was einem Unterschied von +13,96 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 83,9 SEK liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,21 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Eolus Vind-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Eolus Vind besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Nur an insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, für die sich die Anleger interessierten.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Eolus Vind liegt bei 44,23, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 von 44 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität bei Eolus Vind zeigt eine starke Veränderung mit weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.