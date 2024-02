Eolus Vind AB Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse der Eolus Vind-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 79,93 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 75 SEK weicht somit um -6,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (86,24 SEK) liegt mit einer Abweichung von -13,03 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Eolus Vind ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Eolus Vind in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Abnahme der Aufmerksamkeit und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Eolus Vind liegt bei 69,44 Punkten und zeigt somit eine neutrale Bewertung. Der RSI25 deutet hingegen auf eine Überkauftheit hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend erhält die Eolus Vind-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und im Relative-Stärke-Index.