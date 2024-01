Eolus Vind AB Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten Wochen konnte bei Eolus Vind eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigten. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird das Stimmungsbild daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eolus Vind-Aktie einen positiven langfristigen Trend hat, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Der aktuelle Wert liegt bei 79,03 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 88,15 SEK lag, was einer Abweichung von +11,54 Prozent entspricht. Für den 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs (86,16 SEK) nahe dem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eolus Vind-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt wird der RSI als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, während die Anleger-Stimmung als positiv betrachtet wird.