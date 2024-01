Enzon Aktie: Das ist ein Knall!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Enzon-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Enzon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 53,85. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enzon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,16 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,09 USD weicht somit um -43,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,11 USD) liegt mit einem Abweichung von -18,18 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Enzon-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enzon bei 11,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 89 Prozent liegt. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 104,42 auf, wodurch die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet wird und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende kann festgehalten werden, dass Anleger, die derzeit in die Enzon-Aktie investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,46 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.