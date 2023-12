Enzon Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Enzon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,17 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,1 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -41,18 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,12 USD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -16,67 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der Dividendenrendite liegt Enzon mit 0 Prozent 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Biotechnologie" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,5 Prozent besitzt, wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Enzon liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 64,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Enzon-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Enzon in diesem Bereich ebenfalls die Einschätzung "Neutral". Insgesamt wird die Enzon-Aktie also als "Neutral"-Wert betrachtet.