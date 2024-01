Enviva Partners LP wird immer uninteressanter …

Die Analysten schätzen die Aktie der Enviva auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 3 eine positive Bewertung abgegeben haben, während 1 neutral und 0 negativ bewertet haben. Für den letzten Monat liegen keine Aktualisierungen von Analysten zu Enviva vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 42,75 USD, was einer Erwartung von 11485,37 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,369 USD liegt und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Enviva in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu Enviva deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enviva-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,32 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,369 USD liegt, was eine Abweichung von -95,56 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,05 USD über dem aktuellen Schlusskurs von 0,369 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft, da die Stimmung gemischt ist und sowohl positive als auch negative Themen diskutiert werden. Dies führt zu dem Befund, dass Enviva hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.