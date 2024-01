Mit Enviva Partners LP wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Enviva hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 42,75 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 8484,34 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die Gesamtbewertung für Enviva ist daher "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enviva aktuell bei 8,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,498 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -93,83 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,03 USD, was einer Abweichung von -51,65 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung auf dieser Grundlage ist daher "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Enviva von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den letzten Tagen hingegen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Enviva beträgt 75,13 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Dahingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Enviva weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Enviva auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.