Enviva Partners LP: Quartalsbericht zeigt Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang

In dreieinhalb Monaten wird das Unternehmen Enviva Partners LP aus Bethesda, Vereinigte Staaten seinen Geschäftsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Enviva Partners LP im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 89 Tage bis die Aktie von Enviva Partners LP nach Börsenschluss ihr Zahlenwerk für das neue Quartal präsentieren wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 768,82 Mio. Euro richten sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt ihre Augen auf dieses Ereignis. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge wird erwartet, dass es zu einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal kommen wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei Enviva Partners LP noch bei 295,50 Mio. Euro, während nun ein...