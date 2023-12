Enviva Partners LP im Check!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Enviva wurde von Analysten auf sozialen Plattformen betrachtet, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Ergebnisse war positiv. Darüber hinaus haben Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Enviva diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten für Enviva, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 42,75 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1,25 USD) einem potentiellen Anstieg von 3320 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Enviva-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Enviva liegt der RSI bei 34,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,87 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,25 USD liegt, was einer Abweichung von -89,47 Prozent entspricht. Die Enviva-Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,74 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -54,38 Prozent entspricht. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.