Enviva Partners LP-Anleger wird’s freuen!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Enviva untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Enviva in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung das Rating "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,87 USD mit dem aktuellen Kurs (1,25 USD) eine Abweichung von -89,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,74 USD unter dem letzten Schlusskurs (-54,38 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Updates zu Enviva vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 42,75 USD, was einer Empfehlung "Gut" entspricht. Insgesamt erhält die Enviva-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung und der Buzz in den letzten Wochen waren positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet, da über Enviva in etwa normalem Maße diskutiert wurde.