Enviva Partners LP-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Enviva wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 63,07 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 63,54 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um die aktuelle Performance der Enviva-Aktie zu bewerten. Dabei zeigt sich, dass der GD200 bei 10,52 USD liegt, während der Aktienkurs bei 1 USD um -90,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Ähnlich verhält es sich bei dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage, der bei 2,06 USD liegt und somit zu einer Abweichung von -51,46 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv, mit 11 positiven und drei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, wodurch Enviva eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 42,75 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht, da die Aktie um 4175 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Enviva-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

