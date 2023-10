Enviva Partners LP Aktienkurs: Analysten prognostizieren +111,51% Gewinn innerhalb eines Jahres

Der Aktienkurs hat in den letzten 30 Tagen um -18,80% nachgegeben. Die Analysten sehen jedoch auf Sicht von 12 Monaten eine positive Entwicklung. Sie prognostizieren einen Kurs von 14,94 EUR, was einem Gewinn von +111,51% entspricht. Aktionäre, die jetzt in die Enviva Partners LP Aktie investieren möchten, könnten somit innerhalb eines Jahres einen Gewinn von +111,51% erzielen.

In Bezug auf die Charttechnik zeigt der Kurstrend bei Enviva Partners LP eine starke negative Entwicklung. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet aktuell keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das 4. Quartal entwickeln werden und welche Auswirkungen dies auf den Aktienkurs haben wird. Aktionäre sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und ihre Anlageentscheidungen sorgfältig abwägen.

