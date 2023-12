Enviva Partners LP Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Enviva steht derzeit bei 70,68, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,89 und deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Zusammenfassend wird die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Enviva festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Enviva daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 10,98 USD für die Enviva-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,994 USD, was einen Unterschied von -90,95 Prozent darstellt und zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Rückgang, was zu einer insgesamt negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Enviva insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 4200,8 Prozent, was einer positiven Empfehlung der Analysten entspricht. Somit erhält Enviva in diesem Bereich insgesamt eine positive Bewertung.