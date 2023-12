Enviva Partners LP Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Analystenbewertung von Enviva zeigt in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 42,75 USD, was einem potenziellen Anstieg um 3320 Prozent entspricht. Daher erhält die Enviva-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigte Enviva in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Kommentaren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet ebenfalls auf eine positive Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Enviva liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Enviva liegt bei 34,88, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,67, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für einen längeren Zeitraum hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,87 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,25 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -89,47 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,74 USD unter dem aktuellen Kurs von 1,25 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Enviva daher aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Enviva Partners LP kaufen, halten oder verkaufen?

