Enviva Partners LP Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Enviva wurden in einem längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Enviva 3 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhielt das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Enviva, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,372 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 11391,94 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 42,75 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass Enviva derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Enviva aktuell bei 6,2 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 0,372 USD, was einem Abstand von -94 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -49,04 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.